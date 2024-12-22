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В Омской области водитель «Дэу Матиз» погибла в лобовом столкновении

Трагедия произошла накануне в 18 часов на трассе Сыропятское — Калачинск.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району накануне в 18 часов.

По предварительной информации, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Матиз» на 37-м километре трассе Сыропятское — Калачинск выехала на встречную полосу. На встречном направлении двигался легковой автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.

От полученных травм водитель автомобиля «Дэу Матиз» скончалась на месте происшествия. Водителя «Мицубиси» доставили в больницу с травмами.

Окончательные причины и обстоятельства аварии устанавливаются в ходе проверки.