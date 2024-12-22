В Омской области водитель «Дэу Матиз» погибла в лобовом столкновении

По предварительной информации, женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Матиз» на 37-м километре трассе Сыропятское — Калачинск выехала на встречную полосу. На встречном направлении двигался легковой автомобиль «Мицубиси», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.