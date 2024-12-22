Замкнул трансформатор: жителей деревни под Челябинском напугали звуки взрыва

Вечером 21 декабря в деревне Круглое под Челябинском произошел пожар. Очевидцы сообщали о вспышке света и звуках, похожих на взрыв. Часть населенного пункта в момент ЧП осталась без электричества.
В пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области сообщили, возгорание произошло на передвижной колесной подстанции:
— Предварительно — короткое замыкание электропроводки. Возгорание ликвидировано на площади 0,5 квадрата.
По данным компании «Россети Урал», нарушение локальное. Сотрудники оперативно приступили к устранению последствий, вызванных повреждением трансформатора и обрывом провода на ЛЭП.