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Замкнул трансформатор: жителей деревни под Челябинском напугали звуки взрыва

В деревне под Челябинском замкнувший трансформатор напугал жителей.

Источник: Соцсети

Вечером 21 декабря в деревне Круглое под Челябинском произошел пожар. Очевидцы сообщали о вспышке света и звуках, похожих на взрыв. Часть населенного пункта в момент ЧП осталась без электричества.

В пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области сообщили, возгорание произошло на передвижной колесной подстанции:

— Предварительно — короткое замыкание электропроводки. Возгорание ликвидировано на площади 0,5 квадрата.

По данным компании «Россети Урал», нарушение локальное. Сотрудники оперативно приступили к устранению последствий, вызванных повреждением трансформатора и обрывом провода на ЛЭП.

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