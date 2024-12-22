В Москве задержали студента-вербовщика террористов

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что гражданину Российской Федерации Дукаеву Арби Умаровичу предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма»). Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 21 января 2025 года.