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В Москве задержали студента-вербовщика террористов

В Москве задержан студент второго курса Российского университета дружбы народов (РУДН) по обвинению в попытке вербовать знакомых в ряды террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что гражданину Российской Федерации Дукаеву Арби Умаровичу предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма»). Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 21 января 2025 года.