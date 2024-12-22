16-летнего уфимца арестовали за поджог автомобиля

В Уфе 16-летний подросток заключен под стражу по обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает следком России по Башкирии.
Было установлено, что подросток, договорившись через мессенджер «Телеграм» с заказчиком, поджег автомобиль «Тайота Рав 4» за вознаграждение в 200 тыс. рублей. Инцидент произошел 18 декабря.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности заказчика и привлечение его к ответственности. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.