По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей 1938−1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Среди них — редкие Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.
Всего по делу арестовали 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Иванову людей и две подконтрольные ему фирмы. В их числе — 23 автомобиля, 12 мотоциклов, один мотороллер с мотоколяской и катер открытого типа для рыбалки.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что против Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц». Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело возбудили восемь лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными».