По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей

Позднее стало известно, что против Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка «Интеркоммерц». Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело возбудили восемь лет назад, защита считает обвинения «совершенно беспочвенными».