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Следователи назвали причину унесшего жизни целой семьи пожара в Башкирии

После пожара в Башкирии с тремя погибшими возбуждено уголовное дело.

Источник: СУ СК по Башкирии

По факту гибели троих человек во время пожара 21 декабря в деревне Старохадилово возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщили в СК Башкирии.

Пожар произошел накануне ранним утром в одноэтажном доме, где жил 59-летний мужчина, а также его сын и его супруга 34 и 33 лет. Тела погибших обнаружили во время тушения огня.

В ведомстве в настоящий момент осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, назначены экспертизы. Предварительно причиной пожара могло стать неосторожность при курении.

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