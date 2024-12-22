Человек погиб во время пожара в подземной теплокамере в Гродно

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Пожар произошел в подземной теплокамере на улице Белуша в Гродно, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Инцидент случился в субботу вечером.
Отмечается, что для ликвидации возгорания было задействовано шесть пожарных подразделений. Пожар удалось потушить.
На месте ЧП спасатели обнаружили тело погибшего, его личность пока не установлена.
Специалисты проводят обследования теплотрассы.
Причины происшествия выясняются.
Тепловые камеры — это заглубленные железобетонные сооружения, которые устанавливаются в узловых точках теплотрассы и предназначены для технического обеспечения ее работы и обслуживания размещаемых в ней фасонных изделий и специальных устройств. Они также могут называться теплофикационная камера или теплокамера.