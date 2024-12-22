Человек погиб во время пожара в подземной теплокамере в Гродно

Тепловые камеры — это заглубленные железобетонные сооружения, которые устанавливаются в узловых точках теплотрассы и предназначены для технического обеспечения ее работы и обслуживания размещаемых в ней фасонных изделий и специальных устройств. Они также могут называться теплофикационная камера или теплокамера.