В Брагинском районе волк напал на сотрудников милиции, которые приехали на помощь местным жителям

Звонившая 52-летняя женщина заявила, что животное периодически приходит в ее двор. Люди закрылись в доме и ждут помощи, сообщается в Telegram-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
На место вызова отправился старший участковый инспектор Сергей Музыченко, который по службе находился в соседнем населенном пункте. Ему в помощь выбыли милиционеры по охране территорий радиоактивного загрязнения Евгений Кравченко и Иван Шкурко, а также милиционер-водитель Владислав Наумов.
На месте ЧП агрессивный волк набросился на сотрудников милиции. Чтобы его обезвредить, правоохранителям пришлось применять оружие.
Обошлось без пострадавших.