Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брагинском районе волк напал на сотрудников милиции, которые приехали на помощь местным жителям

Вечером 20 декабря в Брагинский РОВД поступил звонок — жители деревни Гдень сообщили, что по населенному пункту бегает волк. По их словам, он уже загрыз двух собак.

Звонившая 52-летняя женщина заявила, что животное периодически приходит в ее двор. Люди закрылись в доме и ждут помощи, сообщается в Telegram-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».

На место вызова отправился старший участковый инспектор Сергей Музыченко, который по службе находился в соседнем населенном пункте. Ему в помощь выбыли милиционеры по охране территорий радиоактивного загрязнения Евгений Кравченко и Иван Шкурко, а также милиционер-водитель Владислав Наумов.

На месте ЧП агрессивный волк набросился на сотрудников милиции. Чтобы его обезвредить, правоохранителям пришлось применять оружие.

Обошлось без пострадавших.