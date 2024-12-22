В Брагинском районе волк напал на сотрудников милиции, которые приехали на помощь местным жителям

На место вызова отправился старший участковый инспектор Сергей Музыченко, который по службе находился в соседнем населенном пункте. Ему в помощь выбыли милиционеры по охране территорий радиоактивного загрязнения Евгений Кравченко и Иван Шкурко, а также милиционер-водитель Владислав Наумов.