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В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель ВАЗ-2112

В Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим.

По предварительным данным, оно произошло сегодня около девяти часов на 45 км автодороги Уфа — Янаул.

26-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигаясь со стороны г. Уфы в направлении г. Благовещенска, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Дав» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

По факту происшествия начато разбирательство.