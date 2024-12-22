В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб водитель ВАЗ-2112

По предварительным данным, оно произошло сегодня около девяти часов на 45 км автодороги Уфа — Янаул.
26-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигаясь со стороны г. Уфы в направлении г. Благовещенска, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Дав» под управлением 52-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.
По факту происшествия начато разбирательство.