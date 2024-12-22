Уголовное наказание за избиение медиков уже точно введут в Казахстане

АСТАНА, 22 дек — Sputnik. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова заявила, что Минздрав не оставит этот случай без внимания.
Несколько дней назад фельдшера «скорой помощи» Анель Баймурзину избили в Костанае родственники пациентки. Пожилую «сердечницу» пытались спасти, но реанимационные мероприятия не дали результата, и она умерла. Находившиеся в квартире родственники покойной набросились на медиков с кулаками и стали избивать. Полицию вызвал сосед покойной.
Министр пожелала Анель Баймурзиной скорейшего выздоровления.
Ссылаясь на данные местных исполнительных органов, Акмарал Альназарова упомянула, что подобные случаи не так уж и редки: в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году — 46, в 2023 году — 80, а в 2024 году — зафиксировано 9 случаев нападений.
«При поддержке депутатов мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания вплоть до ограничения свободы и порицание всего общества. Тем самым, мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано», — заявила министр в своем посте, опубликованном в социальной сети.
В августе этого года Минздрав уже поднимал этот вопрос.
«В целях усиления защиты, Министерство инициировало введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения. Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников. Предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как “Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника” и “Применение насилия в отношении медицинского работника”, — заявлено в сообщении министерства от 23 августа 2024 года.
Эти шаги направлены на защиту медицинских работников и создание безопасной рабочей среды, подчеркнули в Минздраве.