Уголовное наказание за избиение медиков уже точно введут в Казахстане

«В целях усиления защиты, Министерство инициировало введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден Комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения. Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников. Предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как “Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника” и “Применение насилия в отношении медицинского работника”, — заявлено в сообщении министерства от 23 августа 2024 года.