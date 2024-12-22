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Пассажира и двух пилотов Ан-2 доставили в больницу на Камчатке

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пассажир и два пилота самолета Ан-2, попавшего в ЧП на Камчатке, доставлены в медучреждение в поселке Мильково, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Около 7 утра по московскому времени ПСВС Росавиации со спасателями Камчатской РПСБ на борту доставило двух пилотов и пассажира самолета Ан-2 в поселок Мильково. Пострадавшие доставлены в медучреждение», — написал он.

Воздушное судно Ан-2 в четверг следовало по маршруту село Мильково — поселок Оссора. По предварительной информации, самолет совершал коммерческий перелет по доставке груза, на борту были три человека. Ориентировочно, аварийный сигнал с борта воздушного судна был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. В воскресенье официальный представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил, что около пяти утра по московскому времени самолет был найден. Три человека, летевшие на самолете, живы, среди них — два пилота и пассажир, их эвакуировали с места ЧП. В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю добавили, что состояние спасенных оценят в больнице. Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).