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Новосибирские спасатели показали фото с места гибели рыбака на реке Иня

Об этом сообщили в МАСС.

Источник: МАСС

В субботу, 21 декабря, на реке Иня обнаружили мертвого рыбака. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

— Что стало причиной смерти предстоит выяснить мед экспертам, пояснили в ведомстве.

В свою очередь спасатели напоминают, что на зимней рыбалке важно позаботиться о собственной безопасности. Прежде всего, нельзя ходить на зимнюю рыбалку одному: в случае ЧП второй человек сможет помочь. Во-вторых, если у вас есть хронические заболевания, то с собой должны быть необходимые препараты.