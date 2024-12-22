Новосибирские спасатели показали фото с места гибели рыбака на реке Иня

В субботу, 21 декабря, на реке Иня обнаружили мертвого рыбака. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.
— Что стало причиной смерти предстоит выяснить мед экспертам, пояснили в ведомстве.
В свою очередь спасатели напоминают, что на зимней рыбалке важно позаботиться о собственной безопасности. Прежде всего, нельзя ходить на зимнюю рыбалку одному: в случае ЧП второй человек сможет помочь. Во-вторых, если у вас есть хронические заболевания, то с собой должны быть необходимые препараты.