Новосибирские спасатели показали фото с места гибели рыбака на реке Иня

В свою очередь спасатели напоминают, что на зимней рыбалке важно позаботиться о собственной безопасности. Прежде всего, нельзя ходить на зимнюю рыбалку одному: в случае ЧП второй человек сможет помочь. Во-вторых, если у вас есть хронические заболевания, то с собой должны быть необходимые препараты.