Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, сошли 42 вагона, сведений о пострадавших не поступало. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).