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Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Предварительной причиной схода вагонов грузового поезда на станции Забайкальской ж/д стал излом рамы колесной пары, ведется расследование, сообщается в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

Источник: © РИА Новости

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, сошли 42 вагона, сведений о пострадавших не поступало. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«22 декабря 2024 года в 7.30 (время местное) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина — излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева, на месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

РЖД