Названа предварительная причина схода вагонов на станции Забайкальской ж/д

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, сошли 42 вагона, сведений о пострадавших не поступало. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
«22 декабря 2024 года в 7.30 (время местное) на станции Бушулей Забайкальской железной дороги вследствие соударения двух грузовых поездов с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда. Предварительная причина — излом рамы колесной пары. В компании ведется расследование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева, на месте восстановительными работами руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.