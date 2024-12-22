Двое детей отравились угарным газом в Нижегородской области

До этого сообщалось, что в Петербурге семью с двумя детьми, которая отравилась газом в частном доме, спасла соседка. Женщина должна была сидеть с детьми согласно договоренности с их родителями. Она обнаружила взрослых и двоих детей в возрасте двух и пяти лет «в состоянии смешанного сознания» и сразу же вызвала на место бригаду скорой помощи. Сообщается, что в доме был открыт вентиль газового баллона. Газ распространился по всему дому из-за проблем с вентиляцией.