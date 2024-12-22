Суд арестовал подозреваемого в наезде на толпу в Магдебурге

Окружной суд Магдебурга арестовал мужчину, подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пишет Bild со ссылкой на местную полицию. В ведомстве уточнили, что погибшие пять человек в результате нападения — это девятилетний мальчик и женщины 45, 52, 67 и 75 лет. Пострадали более 200 человек.