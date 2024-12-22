На Камчатке назвали возможную причину аварийной посадки Ан-2

«По информации очевидцев, во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась. Сначала он находился на уровне 200 м, затем резко упал ниже — до 100, 80 и 10 м. Приземлились в снег. В процессе приземления самолет перевернулся инерционно, оставив экипаж в затруднительном положении», — написал Степко.
По его словам, членам экипажа потребовалось значительное время, чтобы выбраться из салона, так как они были заблокированы грузом — запчастями, которые они перевозили. Несмотря на общую слабость и усталость, пилоты смогли включить аварийный радиомаяк.
«Экипаж отмечает, что сегодня у них свой второй день рождения, так как они пережили эту сложную ситуацию. Продуктов у них было крайне мало. Для того, чтобы пережить ночь, они выкопали яму в снегу, чтобы согреться», — отмечает глава округа.