На Камчатке назвали возможную причину аварийной посадки Ан-2

«По информации очевидцев, во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась. Сначала он находился на уровне 200 м, затем резко упал ниже — до 100, 80 и 10 м. Приземлились в снег. В процессе приземления самолет перевернулся инерционно, оставив экипаж в затруднительном положении», — написал Степко.