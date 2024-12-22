Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке назвали возможную причину аварийной посадки Ан-2

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Обледенение воздушного судна во время полета могло стать причиной потери скорости Ан-2 и привести к его аварийной посадке на Камчатке. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Мильковского муниципального округа Николай Степко.

Источник: РИА "Новости"

«По информации очевидцев, во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля. Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась. Сначала он находился на уровне 200 м, затем резко упал ниже — до 100, 80 и 10 м. Приземлились в снег. В процессе приземления самолет перевернулся инерционно, оставив экипаж в затруднительном положении», — написал Степко.

По его словам, членам экипажа потребовалось значительное время, чтобы выбраться из салона, так как они были заблокированы грузом — запчастями, которые они перевозили. Несмотря на общую слабость и усталость, пилоты смогли включить аварийный радиомаяк.

«Экипаж отмечает, что сегодня у них свой второй день рождения, так как они пережили эту сложную ситуацию. Продуктов у них было крайне мало. Для того, чтобы пережить ночь, они выкопали яму в снегу, чтобы согреться», — отмечает глава округа.