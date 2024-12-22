В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов

В воскресенье, в 07:30 по местному времени, на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузовых поездов.
«В настоящее время задерживаются: № 9 Владивосток — Москва, № 10 Москва — Владивосток», — говорится в сообщении ФПК.
На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание. Пассажиров информируют о задержках и движении поездов посредством смс-сообщений.
«В вагонах остановленных составов поддерживается комфортная температура, работники поездных бригад оказывают содействие пассажирам», — пишет ФПК.
Всем пассажирам, чьи поезда прибывают и отправляются с задержкой, будет начислено 4000 баллов «РЖД Бонус».