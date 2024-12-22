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В Забайкалье два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагонов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье, сообщила «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД).

Источник: © РИА Новости

В воскресенье, в 07:30 по местному времени, на станции Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузовых поездов.

«В настоящее время задерживаются: № 9 Владивосток — Москва, № 10 Москва — Владивосток», — говорится в сообщении ФПК.

На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов было организовано питание. Пассажиров информируют о задержках и движении поездов посредством смс-сообщений.

«В вагонах остановленных составов поддерживается комфортная температура, работники поездных бригад оказывают содействие пассажирам», — пишет ФПК.

Всем пассажирам, чьи поезда прибывают и отправляются с задержкой, будет начислено 4000 баллов «РЖД Бонус».

РЖД