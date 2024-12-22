МВД отнесло взрыв в отделении банка в Петербурге к теракту

По данным ведомства, после инцидента было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В качестве подозреваемой задержана 68-летняя пенсионерка, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
По предварительной версии, женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления.
Ранее выяснилось, что пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.