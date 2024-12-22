МВД отнесло взрыв в отделении банка в Петербурге к теракту

Ранее выяснилось, что пенсионерка, устроившая взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге, использовала для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Женщина залила горючую смесь в банкомат, а потом поднесла спичку. Свои действия она снимала на видео.