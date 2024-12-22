Молодожёны изготавливали наркотики на дому в Алматы

Выяснилось, что супругам через мессенджер давал указания некий анонимный куратор. После пара собирала химические препараты и на дому занималась изготовлением «синтетики». Готовые наркотики даже успели расфасовать, чтобы сделать закладки. На месте нашли около 270 доз. Сейчас в полиции проводят необходимые экспертизы. Подозреваемых отправили в изолятор.