В Петербурге мигрант задушил знакомую подушкой и спрятал тело в подвале

«Первым тревогу забил брат убитой женщины. Он обратился в полицию Узбекистана с заявлением, что 31-летняя сестра перестала выходить на связь. Женщина 8 ноября приехала в Петербург на заработки к знакомому — 24-летний мужчина тоже был из Узбекистана. Он работал в Северной столице легально — по патенту», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.