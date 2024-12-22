В Петербурге мигрант задушил знакомую подушкой и спрятал тело в подвале

Стали известны подробности убийства молодой женщины, тело которой нашли в дорожной сумке. Сумка стояла в подвале жилого дома по улице Ольги Берггольц днем 21 декабря. О случившемся в полицию сообщил убийца.
«Первым тревогу забил брат убитой женщины. Он обратился в полицию Узбекистана с заявлением, что 31-летняя сестра перестала выходить на связь. Женщина 8 ноября приехала в Петербург на заработки к знакомому — 24-летний мужчина тоже был из Узбекистана. Он работал в Северной столице легально — по патенту», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.
10 декабря молодой мужчина вернулся на родину. Как позднее выяснят оперативники, сразу после убийства знакомой.
Трагедия произошла около 19 часов 9 декабря. У пары произошел конфликт, во время которого женщину задушили подушкой. После убийца положил труп в дорожную сумку и унес его в подвал четвертой парадной жилого дома.
По данным следователей, мужчина сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве. Он назвал точный адрес, где оставил сожительницу. Уголовное дело возбуждено.