Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 21 декабря, в субботу, примерно в 18.30 в районе 24-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про машины марок Mazda, Mercedes, Volkswagen, Toyota.
Говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что автомобили получили механические повреждения.
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