Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП

Согласно предварительным данным, 21 декабря, в субботу, примерно в 18.30 в районе 24-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про машины марок Mazda, Mercedes, Volkswagen, Toyota.