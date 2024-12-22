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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП

Массовое ДТП с участием четырех машин случилось на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 21 декабря, в субботу, примерно в 18.30 в районе 24-го километра внутреннего кольца МКАД столкнулись четыре автомобиля. В ГАИ уточнили, что речь идет про машины марок Mazda, Mercedes, Volkswagen, Toyota.

Говорится, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что автомобили получили механические повреждения.

Ранее под Могилевом сразу две легковые машины переехали пешехода.

Тем временем пассажиры маршрутки «Гродно-Волковыск» возмутились задержанием пьяного водителя.

Кстати, маршрутку из Гродно в Витебск запустят с 3 января 2025 года: «Более 600 километров пути».