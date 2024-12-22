Россиянин отдал мошенникам 13 млн рублей, поверив в уголовное дело

Злоумышленник объяснил, что расследует дело о финансировании ВСУ и прислал потерпевшему документ, который подтверждал, что с его банковского счета были переведены средства. Чтобы вернуть деньги и избежать уголовного преследования, аферист убедил россиянина перевести все имеющиеся накопления на якобы безопасный счет. Мужчина выполнил указания мошенника и лишился 13 млн рублей.