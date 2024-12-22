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Таскал за лапы, ударил об дверь: 26-летний уфимец жестоко избил пса на камеру

Полиция Уфы проверяют факт избиения собаки уфимцем.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Невского местный житель прямо напротив камеры домофона избил свою собаку. Как видно на кадрах, он таскал ее за лапы, ударял об дверь и бил руками. В настоящий момент полиция проверяют обстоятельства случившегося.

— Им оказался 26-летний уфимец. Он доставлен в Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — прокомментировали в МВД Башкирии.

Соседи мужчины рассказали, что он снимает квартиру вместе со своей девушкой. Щенка они завели летом, с тех пор слышно, как пес жалобно скулит, периодически раздаются также и женские крики, передали в Mash.Batash.

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