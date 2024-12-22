Машина провалилась в яму с кипятком в Воронеже

В Левобережном районе Воронежа автомобиль провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на проезжей части на улице Ростовской. Кадры с места происшествия появились в Сети вечером субботы, 21 декабря. Сообщается, что машину вытащили из ямы местные жители до приезда аварийной службы.