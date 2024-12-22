Машина провалилась в яму с кипятком в Воронеже

В Левобережном районе Воронежа автомобиль провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на проезжей части на улице Ростовской. Кадры с места происшествия появились в Сети вечером субботы, 21 декабря. Сообщается, что машину вытащили из ямы местные жители до приезда аварийной службы.
По информации пресс-службы воронежского филиала «Квадры», на Ростовской, 52 было обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада провела ремонтные работы. Ремонт поврежденного участка уже завершен, заявили на предприятии утром воскресенья, 22 декабря. Теплоноситель подается потребителям в полном объеме. На текущей неделе в областном центре уже происходили похожие случаи.
В минувший понедельник РИА «Воронеж» писало, что автомобиль провалился в яму на пересечении улиц Танеева и Лихачева. По словам горожан, в этом месте из-под асфальта несколько дней бил ручей.