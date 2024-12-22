Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России

«Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, за последнюю неделю в России на 30% возросло количество подобных нападений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства, если граждане выполнят определённые противоправные действия, например, совершат нападение на офис банка. Либо объясняют, что такими действиями люди якобы окажут содействие в поимке мошенников. Также поступают предложения устроить поджог за вознаграждение.
Согласно сообщению пресс-службы, как правило, злоумышленники просят снимать на видео процесс нападения. А деньги никто не возвращает.
«Мы понимаем, что люди совершают такие действия под сильнейшим психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников», — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.