Сбербанк сообщил о росте числа поджогов в России

«Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Люди теряют свои деньги, а потом, пытаясь их вернуть, совершают нападения на социальные и административные здания, в том числе на офисы банков. Всего, по данным банка, за последнюю неделю в России на 30% возросло количество подобных нападений», — говорится в сообщении.