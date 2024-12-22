Хотела подзаработать: в Озерске женщина перевела мошенникам деньги за получение «работы» в сети

После этого, она перевела деньги на необходимый счет и даже получила доход. Однако на следующий день, баланс ушел в минус — она оказалась должна работодателю 21,5 тысячу рублей. Женщина связалась с менеджером, где ей объяснили — ей необходимо внести на счет сумму, равную минусовому балансу.