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Хотела подзаработать: в Озерске женщина перевела мошенникам деньги за получение «работы» в сети

В Челябинской области женщина отдала мошенникам деньги, чтобы получить работу.

Жертвой мошенников в Челябинской области стала жительница Озерска. Она хотела подзаработать, выполняя простые задания в сети, но лишилась 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пострадавшей 33-летней женщине написали в мессенджере незнакомые люди с предложением дополнительного заработка. Чтобы получить свою первую зарплату, ей нужно было сделать скриншоты отелей по определенным ссылкам. Женщина согласилась на «работу» и зарегистрировалась на сомнительном сайте.

После этого, она перевела деньги на необходимый счет и даже получила доход. Однако на следующий день, баланс ушел в минус — она оказалась должна работодателю 21,5 тысячу рублей. Женщина связалась с менеджером, где ей объяснили — ей необходимо внести на счет сумму, равную минусовому балансу.

— Получить прибыль в этот раз не получилось, а после пополнения баланс снова показал уже минус 40 тысяч. После этого она поняла, что предложение об онлайн-работе поступило от мошенников, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обманутая женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.