50-летнего сибиряка сбила машина на Байкальской в Иркутске

Днем 21 декабря в одном из пабликов Иркутска было опубликовано фото сбитого пешехода. Снимком поделились местные жители. Однако подробности произошедшего были неизвестны. Днем 22 декабря КП-Иркутск удалось выяснить, что накануне был сбит 50-летний мужчина.
— Наезд на пешехода произошел днем 21 декабря по улице Байкальская, — сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.
К счастью, пешеходу удалось выжить. В больницу его госпитализировали с множественными травмами. Также стало известно, что водитель за рулем иномарки был трезвый.