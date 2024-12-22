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50-летнего сибиряка сбила машина на Байкальской в Иркутске

50-летний мужчина получил тяжелые травмы в ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 21 декабря в одном из пабликов Иркутска было опубликовано фото сбитого пешехода. Снимком поделились местные жители. Однако подробности произошедшего были неизвестны. Днем 22 декабря КП-Иркутск удалось выяснить, что накануне был сбит 50-летний мужчина.

— Наезд на пешехода произошел днем 21 декабря по улице Байкальская, — сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

К счастью, пешеходу удалось выжить. В больницу его госпитализировали с множественными травмами. Также стало известно, что водитель за рулем иномарки был трезвый.