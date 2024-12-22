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В Екатеринбурге пассажирский автобус попал в ДТП, четыре человека пострадали

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ, четыре человека пострадали. Инцидент случился 22 декабря около 09:15 на улице Малышева, рядом с домом 107, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автобуса, который ехал по маршруту № 70 ТРЦ («Парк Хаус» до поселка Мичуринский (сады)), не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате пострадали 38-летний водитель автобуса, а также три пассажира: 71-летняя женщина 1953 года, 33-летний мужчина и 46-летняя женщина. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

На момент аварии в салоне автобуса находились десять пассажиров и водитель. Инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, чтобы выяснить состояние водителя перед ДТП. Полиция начала проверку по факту происшествия.