Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ

Боня вчера приехала в Эр‑Рияд, фоткалась с поясом и поздравляла Усика. Там же тусовалась и украинская певица Лобода. После этого соцсети российской блогерши буквально взорвались. Украинцы радуются её поддержке, а россияне негодуют и называют её псевдопатриоткой. Обвиняют Викторию в поддержке спортсмена, которой неоднократно жёстко высказывался в отношении россиян и называл себя врагом России, а на взвешивание вышел с флагом запрещённого «Азова»*. «Вы поехали косвенно отдать свои деньги этому человеку, который потом отправит их на убийство наших парней», — пишут россияне.