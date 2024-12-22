Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ

Россияне готовят на блогершу обращения в прокуратуру после того, как она поддержала украинского боксёра Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.

Источник: shot

Боня вчера приехала в Эр‑Рияд, фоткалась с поясом и поздравляла Усика. Там же тусовалась и украинская певица Лобода. После этого соцсети российской блогерши буквально взорвались. Украинцы радуются её поддержке, а россияне негодуют и называют её псевдопатриоткой. Обвиняют Викторию в поддержке спортсмена, которой неоднократно жёстко высказывался в отношении россиян и называл себя врагом России, а на взвешивание вышел с флагом запрещённого «Азова»*. «Вы поехали косвенно отдать свои деньги этому человеку, который потом отправит их на убийство наших парней», — пишут россияне.

Некоторые из россиян заявили, что уже готовят обращение с жалобой на Боню в прокуратуру. «Надеюсь, что ею займётся и налоговая, и ФСБ проверит. Меня удивляют люди, которые её поклонниками являются…» — заявляют недовольные.

* Террористическая организация, запрещена в России