Пенсионерка украла 15 млн рублей из кассы магазина, в котором работала

До этого сообщалось, что в Тюмени двое приятелей ограбили магазин, угрожая продавцу ножом. Двое злоумышленников ворвались в торговую точку на улице Барнаульской, один из грабителей был вооружен ножом, угрожая им продавцу, он потребовал достать наличные из кассы. Второй налетчик вышел на улицу и следил за обстановкой вокруг магазина. Забрав деньги, грабители скрылись. Оперативникам удалось задержать подозреваемых, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела о разбое, им может грозить до 10 лет лишения свободы.