В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека

21 декабря в 12.50 в МЧС поступило сообщение о пожаре в помещении топочной одноэтажного кирпичного здания магазина продовольственных товаров на ул. Центральной в агрогородке Кушлики Полоцкого района Витебской области. Обнаружен погибший гражданин 1963 года рождения.
Позже, 21 декабря в 19.11 поступило сообщение о пожаре в тепловой камере теплотрассы на ул. Белуша в Гродно. Обнаружен погибший гражданин 1978 года рождения, неработавший. В результате пожара повреждены 32 кв.м теплоизоляции на трубах тепловой магистрали.
Кроме того, 22 декабря в 3.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2-м пер. Шоферском в Орше. Обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший. Во всех случаях причины пожара и гибели устанавливаются.