В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека

Кроме того, 22 декабря в 3.03 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2-м пер. Шоферском в Орше. Обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший. Во всех случаях причины пожара и гибели устанавливаются.