Более 170 домов в Саратове остались без холодной воды из-за аварии

До этого в жилых домах в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за планового ремонта в 30-градусный мороз перемерзла вода. Как пишет один из местных жителей, из-за проведения плановых работ в жилом доме отключили электричество, из-за чего перемерзла холодная вода. Ночные температуры в городе в настоящее время опускаются ниже −30°C.