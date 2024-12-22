В Башкирии задержали водителя, совершившего смертельное ДТП

В Белорецком районе Башкирии задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Инцидент произошел 18 декабря на 165 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Водитель сбил 53-летнего пешехода, который находился на проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Виновник аварии скрылся, но был задержан сотрудниками полиции благодаря оперативной работе и использованию системы «Паутина».
Задержанным оказался 74-летний житель Бурзянского района, управлявший автомобилем Renault Logan с механическими повреждениямина капота. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.