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В Башкирии задержали водителя, совершившего смертельное ДТП

Инцидент произошел 18 декабря.

В Белорецком районе Башкирии задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел 18 декабря на 165 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Водитель сбил 53-летнего пешехода, который находился на проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Виновник аварии скрылся, но был задержан сотрудниками полиции благодаря оперативной работе и использованию системы «Паутина».

Задержанным оказался 74-летний житель Бурзянского района, управлявший автомобилем Renault Logan с механическими повреждениямина капота. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводятся экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.