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В Иране нашли убитым российского дальнобойщика

ТЕГЕРАН, 22 дек — РИА Новости. В провинции Гилян на севере Ирана обнаружили тело убитого российского дальнобойщика, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Тегеране.

Источник: РИА "Новости"

«Шестнадцатого декабря сего года в парке близ города Астара было обнаружено тело росгражданина, уроженца Дагестана с огнестрельными ранениями. Он был водителем-дальнобойщиком», — рассказали в диппредставительстве.

Там уточнили, что сейчас иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства в Иране.

«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара», — добавили дипломаты.

Посольство выразило соболезнования семье и близким погибшего россиянина.