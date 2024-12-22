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Ребенок скатился с горки и попал под машину на юго-западе Москвы

Девочка госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Источник: Агентство «Москва»

Девочка скатилась с горки на ледянке и попала под колеса машины на юго-западе Москвы, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Это произошло вечером 21 декабря, после 22:00. Ребенок гулял во дворе дома на улице Айвазовского. После спуска с необорудованной горки на ледянке 12-летняя девочка выехала на придомовую дорогу, где и попала под движущийся автомобиль.

Ребенка госпитализировали. На данный момент врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в результате наезда автомобиля «УАЗ» на пешеходном переходе на улице Медынская в Москве. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их доставили в больницу.