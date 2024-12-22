Турецкие власти подтвердили гибель четырех человек при катастрофе медвертолета

По его словам, на борту вертолета находились двое пилотов и двое медработников. «Инцидент произошел утром при взлете, вертолет врезался в четвертый этаж больницы. Все они погибли», — сказал губернатор в эфире телеканала Haberturk.
По его словам, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы. Вертолет направлялся в Анталью.
Ранее сообщалось, что вертолет турецкого Минздрава врезался в верхние этажи многоэтажного корпуса больницы в провинции Мугла на юге страны, после чего упал и развалился на части.