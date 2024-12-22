В Забайкальском крае восстановили движение поездов на станции Бушулей

Движение на железнодорожной станции Бушулей в Забайкальском крае, где произошел сход грузовых вагонов с рельсов, восстановили в 16:05 по местному времени (10:05 мск). Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в официальном Telegram-канале.