Во время пожара в частном доме в Пелыме погибли два человека

В Свердловской области за последние сутки 21 декабря спасатели ликвидировали 23 пожара, из которых 39% произошли в жилых домах.
Сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека, к сожалению не обошлось и без погибших.
Происшествие случилось в поселке городского типа Пелым, где на площади 77 квадратных метров полностью сгорел частный дом.
— В результате пожара погибли два человека. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле пожарные спасли одного человека. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже трехэтажного дома. В результате пожара сгорело домашнее имущество. Сотрудники МЧС использовали спасательные устройства, чтобы эвакуировать пострадавшего из здания и вывести его на свежий воздух по лестнице. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.