Во время пожара в частном доме в Пелыме погибли два человека

В Нижнем Тагиле пожарные спасли одного человека. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже трехэтажного дома. В результате пожара сгорело домашнее имущество. Сотрудники МЧС использовали спасательные устройства, чтобы эвакуировать пострадавшего из здания и вывести его на свежий воздух по лестнице. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.