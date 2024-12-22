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Во время пожара в частном доме в Пелыме погибли два человека

В Свердловской области во время пожара погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за последние сутки 21 декабря спасатели ликвидировали 23 пожара, из которых 39% произошли в жилых домах.

Сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека, к сожалению не обошлось и без погибших.

Происшествие случилось в поселке городского типа Пелым, где на площади 77 квадратных метров полностью сгорел частный дом.

— В результате пожара погибли два человека. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле пожарные спасли одного человека. Возгорание произошло в одной из квартир на последнем этаже трехэтажного дома. В результате пожара сгорело домашнее имущество. Сотрудники МЧС использовали спасательные устройства, чтобы эвакуировать пострадавшего из здания и вывести его на свежий воздух по лестнице. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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