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В Академгородке загорелся банкомат Сбера

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в отделении Сбера на Морском проспекте в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Источник: Reuters

«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии. Площадь пожара 2 кв. м. Пострадавших нет», — сказали ТАСС в чрезвычайном ведомстве.

ТАСС обратился за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области и пресс-службу «Сбера», однако ответ не получен.

В последние дни в Московском регионе, Петербурге и других регионах участились случаи поджогов и подрывов фейерверков в зданиях, среди которых МФЦ, торговые центры, а также подрывы банкоматов. Все они совершаются по указанию мошенников с Украины. Ранее бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила ТАСС, что такие действия грозят уголовными делами по тяжким статьям, от ответственности не освободит и то, что человек совершил преступление под влиянием аферистов.

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