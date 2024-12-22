В Академгородке загорелся банкомат Сбера

В последние дни в Московском регионе, Петербурге и других регионах участились случаи поджогов и подрывов фейерверков в зданиях, среди которых МФЦ, торговые центры, а также подрывы банкоматов. Все они совершаются по указанию мошенников с Украины. Ранее бывший следователь прокуратуры, адвокат Сталина Гуревич сообщила ТАСС, что такие действия грозят уголовными делами по тяжким статьям, от ответственности не освободит и то, что человек совершил преступление под влиянием аферистов.