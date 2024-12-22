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В Минеральных Водах сгорел ларек с новогодними фейеверками

В воскресенье утром в центре ставропольского курортного города Минеральные Воды вспыхнул ларек с пиротехническими изделиями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального округа Максим Гаранжа.

Источник: t.me/maksim_garanja/1701

Он рассказал, что сигнал о пожаре на улице Пушкина в местную ЕДДС поступил 22 декабря в 9:15. На место происшествия сразу выехали спасатели. Меньше чем за час сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар.

По данным руководителя Минераловодского муниципального округа, в результате возгорания уничтожено 6 квадратных метров от общей площади помещения. Никто не пострадал.

Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты.

«Спасибо нашим огнеборцам, последствия могли бы быть куда серьезнее, учитывая специфику возгорания пиротехники», — написал Гаранжи и обратился к землякам соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в период предстоящих новогодних праздников и продолжительных выходных.

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