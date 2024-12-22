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Стали известны подробности аварии с BMW на Ипподромской в Новосибирске

Авария произошла в ночь на 22 декабря.

В ГАИ рассказали подробности ночной аварии на Ипподромской в Новосибирске, где BMW разорвало на части после наезда на опору.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 1:00 22 декабря на улице Ипподромской Центральном районе.

За рулем BMW находился 22-летний парень, который ехал со стороны улицы Писарева в сторону Гоголя. Около дома № 34 по Ипподромской водитель наехал на опору моста. От удара двигатель BMW отлетел в автомобиль «Хавал Джолион».

В результате происшествия пострадал водитель BMW, мужчину госпитализировали.