Стали известны подробности аварии с BMW на Ипподромской в Новосибирске

В ГАИ рассказали подробности ночной аварии на Ипподромской в Новосибирске, где BMW разорвало на части после наезда на опору.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 1:00 22 декабря на улице Ипподромской Центральном районе.
За рулем BMW находился 22-летний парень, который ехал со стороны улицы Писарева в сторону Гоголя. Около дома № 34 по Ипподромской водитель наехал на опору моста. От удара двигатель BMW отлетел в автомобиль «Хавал Джолион».
В результате происшествия пострадал водитель BMW, мужчину госпитализировали.