В Техасе мужчина протаранил на грузовике вход в ТЦ

Отмечается, что инцидент начался с того, что патрульные попытались остановить мужчину, который, предположительно, был за рулем в нетрезвом состоянии, в городе Киллин в центре штата Техас. Телеканал со ссылкой на ведомство сообщает, что водитель продолжил движение, в конечном итоге въехав на парковку торгового центра Киллин Молл (Killeen Mall), а затем проехал через стеклянные двери, сбив несколько человек.