Наркокурьеров с крупной партией марихуаны задержали в Карагандинской области

«По данному факту возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. С начала года из незаконного оборота изъято 446 килограммов различных наркотических средств, включая более 100 килограммов гашиша, свыше 180 килограммов марихуаны и 12 килограммов синтетических наркотиков. В связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, задержано более 130 человек, среди которых, к сожалению, 11 несовершеннолетних и 12 женщин», — отметили в ДП региона.