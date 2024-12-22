Наркокурьеров с крупной партией марихуаны задержали в Карагандинской области

В салоне также находился его попутчик, проживающий в том же регионе, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
Стражи порядка осмотрели авто и обнаружили 13 мешков с растительным веществом на заднем сиденье и в багажнике. По заключению экспертизы, вещество является высушенной марихуаной, совокупный вес «груза» составил больше 260 килограммов.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. С начала года из незаконного оборота изъято 446 килограммов различных наркотических средств, включая более 100 килограммов гашиша, свыше 180 килограммов марихуаны и 12 килограммов синтетических наркотиков. В связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, задержано более 130 человек, среди которых, к сожалению, 11 несовершеннолетних и 12 женщин», — отметили в ДП региона.