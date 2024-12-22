Массовое ДТП на МКАД — столкнулись четыре авто

По данным ведомства, на 24-м км внутреннего кольца столкнулись Volkswagen, Mercedes, Mazda и Toyota. Обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщает столичная Госавтоинспекция, 21 декабря около 18:30 на МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
По данным ведомства, на 24-м км внутреннего кольца столкнулись Volkswagen, Mercedes, Mazda и Toyota. Обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.