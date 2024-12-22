В Казани заявили о недоступности укрытий по 30 адресам во время атаки БПЛА

«Вчера произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали их обратную связь, читали комментарии в социальных сетях. Нами получена и отработана информация адресная по недоступности укрытий — это порядка 30 адресов. В течение рабочего дня управляющие организации отрабатывали эти адреса. В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — сказал Гиниятуллин.
Он отметил, что все эти адреса находятся на контроле.
Всего в Казани, по словам Гиниятуллина, 5 971 многоквартирный дом. Из них для укрытий пригодны 1 209 подвальных помещений, что соответствует охвату 80% населения города. Остальные 20% должны использовать другие объекты — метрополитен, паркинги и так далее.
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил главам районных администраций вместе с управляющими компаниями незамедлительно провести работу в данном направлении. «Опыт есть, у наших приграничных районов, мы с ним ознакомимся. И четко должна работать система и оповещения, а самое главное — направление людей. Нужно навести исчерпывающий порядок», — сказал Метшин.