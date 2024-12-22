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До 7,6 тыс. человек увеличена группировка по ликвидации разлива мазута в Черном море

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Группировка в 7 тыс. 600 человек ликвидирует последствия разлива мазута из двух танкеров в Черном море, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Группировка увеличена до 7,6 тыс. человек — это спасатели и волонтеры», — сказал собеседник агентства.

По данным на вечер субботы, с пляжей собрано более 12 тыс. тонн загрязненного грунта. Всего очищено 34 км береговой полосы. Спасены 735 птиц.

экология