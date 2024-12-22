В Петербурге таксист напал с ножом на пассажира за отказ платить

До этого сообщалось, что в Костромской области подросток напал с ножом на таксиста. 16-летний юноша, не желая платить за поездку в такси, ударил шофера ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшего удалось спасти. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.