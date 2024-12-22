В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении стрелявшего в парламенте депутата

16 декабря на внеочередной сессии парламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о полном запрете майнинга и ужесточении наказания за добычу криптовалюты (вплоть до уголовного). Абхазские власти связывают майнинг с дефицитом электроэнергии. 21 декабря и. о. президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии из-за энергокризиса в республике.