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В садовом домике в Башкирии нашли сгоревшее тело мужчины

В садовом товариществе в Башкирии произошел смертельный пожар.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии сегодня, 22 декабря, утром произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, в садовом товариществе «Строитель» загорелся садовый дом. Огонь потушили на площади 30 квадратных метров. Погибшего 57-летнего мужчину нашли во время тушения.

В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. На месте работает дознаватель МЧС.

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