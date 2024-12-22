В садовом домике в Башкирии нашли сгоревшее тело мужчины

В Иглинском районе Башкирии сегодня, 22 декабря, утром произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, в садовом товариществе «Строитель» загорелся садовый дом. Огонь потушили на площади 30 квадратных метров. Погибшего 57-летнего мужчину нашли во время тушения.
В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. На месте работает дознаватель МЧС.
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