В Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

В районе мыса Змеиный ведется мониторинг экологической обстановки. Несмотря на непогоду и сильный дождь, работы по очистке побережья продолжаются. Проводятся они рядом с территорией детского лагеря «Космос», возле крепости Ени-Кале.
Здесь остатки нефтепродуктов собирают вручную сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, им помогает техника 'Крымавтодора" и добровольцы — местные жители.
«Нефтепродукты с водорослями, объем большой, работы очень много, — рассказывает доброволец Артем. — Спасибо, нас обеспечивают печатками, средствами защиты, инструментами».
На набережной в центре Керчи тоже идет работа. Мазут, перемешанный с песком и водорослями, складывают в мешки, стоит резкий запах нефтепродуктов. Трактор ковшом ловко вылавливает из моря мазут и поднимает на набережную.
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе — режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.